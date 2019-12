Empfehlung - Neuenhauserin bringt Fenster im Advent zum Leuchten

Neuenhaus Gemeinsam singen, beten und Geschichten hören, den Advent genießen und sich auf Weihnachten vorbereiten – das wollen die Teilnehmenden am „Ökumenischen Adventskalender“ in Neuenhaus, der von der katholischen, der reformierten und der lutherischen Kirchengemeinde gemeinsam getragen wird. Vom 1. bis zum 23. Dezember finden sich Jung und Alt jeden Abend ab 18 Uhr vor einem geschmückten Fenster zusammen. Die Gestaltung des Abends obliegt dem jeweiligen Gastgeber. An einem Abend ist es Ina-Marie Länge in der Ringstraße, die einlädt. Unter ihrem Carport haben sich Kinder und einige Erwachsene eingefunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauserin-bringt-fenster-im-advent-zum-leuchten-334438.html