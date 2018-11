Empfehlung - Neuenhauser von Baumfällung vor Kirche überrascht

Neuenhaus Etwa 30 Jahre lang schmückten die zwei Linden den Eingang der reformierten Kirche in Neuenhaus. Am Montagmorgen rückten ihnen Arbeiter mit Kettensägen zu Leibe. Die Baumfällaktion, die vorher offensichtlich nur wenigen bekannt war, sorgte gestern Morgen in Neuenhaus für Aufsehen. Eine Frau versuchte noch, die Aktion zu stoppen. Sie stellte sich schützend vor die Bäume. Erst nachdem Pastor Jörg Voget mit ihr das Gespräch suchte, beendete sie ihre offenbar spontane Aktion. Die Linden wurden auf Veranlassung der Kirchenverantwortlichen gefällt. Über die Gründe rätselten einige Neuenhauser, die das Geschehen mitten im Ort kritisch beobachteten. Nach GN-Informationen war die Baumfällung im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt worden. Pastor Voget war für die Redaktion am Montag zunächst nicht zu erreichen. Ulf Preuß, Pressesprecher der reformierten Kirche sagte gegenüber den GN, dass die Fällungen im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Kirchenvorplatzes stehen. Der Zugang zur Kirche soll dementsprechend angepasst werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-von-baumfaellung-vor-kirche-ueberrascht-264532.html