/ Lesedauer: ca. 2min Neuenhauser Sonntagsmatinee feiert Beethoven

Beethovens 250. Geburtstag in diesem Jahr wird auf der ganzen Welt gefeiert. Auch in Neuenhaus. Drei seiner schönsten kammermusikalischen Werke erklingen am Sonntag, 23. Februar, im Alten Rathaus bei der dritten Sonntagsmatinee. Beginn ist um 11.15 Uhr.