Neuenhauser Schützen sagen „Fest des Jahres“ ab

Neuenhaus „Kiek moal weer ien“ steht am traditionellen „Kehre-Wieder-Bogen“ auf dem Festplatz während der Neuenhauser Schützenfesttage. In diesem Jahr wird diese Bitte ein Wunsch bleiben. „Wir hatten aufgrund der Verordnung der niedersächsischen Landesregierung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus keine andere Wahl. Alle Schützenfeste in Niedersachsen bis zum 31. August dürfen nicht stattfinden, auch wenn die zu erwartende Teilnehmerzahl unter 1000 Personen liegt“, begründet Präsident Andreas Schoemaker die Entscheidung. „Trotz der großen Enttäuschung, dass erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg das Schützenfest ausfällt, stehen auch für uns die Gesundheit und das Leben der Mitglieder und der Bevölkerung in diesen außergewöhnlichen Zeiten im Vordergrund“, heißt es von den Organisatoren.

Eine Verlegung des Festes auf einen späteren Zeitpunkt kommt für den Verein nicht infrage. Der Verein teilt weiter mit, dass auch alle anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Angrillen, Vereinsfahrradtour, Schnur-, Medaillen- oder Kaiserpokalschießen, und andere Aktivitäten bis auf Weiteres ausfallen beziehungsweise ruhen. Davon sind auch Spielmannszug, Bläsergruppe, Fahne, Wache, Schießgruppe und Festausschuss betroffen. Der aktuelle Thron mit König Matthias und Königin Silvia bleibt für ein weiteres Jahr im Amt.