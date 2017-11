Empfehlung - Neuenhauser Schüler schnuppern Campus-Luft in Lingen

Neuenhaus/Lingen. Eine erlebnisreiche Woche haben sechs Schülerinnen und Schüler des Neuenhauser Lise-Meitner-Gymnasiums erlebt: Zusammen mit 24 weiteren Zehntklässlern von emsländischen Gymnasien nahmen sie teil am MINT-Camp „Engineering technischer Systeme“, das die Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) zum nunmehr zweiten Mal in Zusammenarbeit mit den Schulen sowie Unternehmen aus der Region organisiert hatte. MINT ist der zusammenfassende Begriff für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. An dem Projekt beteiligten sich Schüler, die in diesen Bereichen besonders interessiert und talentiert sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-schueler-schnuppern-campus-luft-in-lingen-214356.html