Empfehlung - Neuenhauser Schüler kreieren Ausstellung

Neuenhaus Ein komplettes Wochenende ganz im Zeichen der Kunst hatten sieben Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie zwei Schüler der Wilhelm-Staehle-Schule auf Initiative der Jongkind-Stiftung gemeinsam verbracht. Sie hatten Kohlezeichnungen und Ölgemälde im Stile des Künstlers Johann Barthold Jongkind aus Lattrop erstellt, um sie in einer Ausstellung anlässlich des 200. Geburtstags von Jongkind zu präsentieren. „Konzentriert – auch über mehrere Stunden“ hatten die Teilnehmer der AG gearbeitet, berichtete Carina Schüring beeindruckt. Sie hat ein Kunststudium in Enschede abgeschlossen und wurde von der Kunstlehrerin Johanna Balderhaar eingeladen, um den Schülern mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. „Die Schüler waren in ihrer eigenen Welt. Ihre Handys hatten sie beinahe nie in den Händen“, freute sich Balderhaar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-schueler-kreieren-ausstellung-303795.html