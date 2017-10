Empfehlung - Neuenhauser Schüler besuchen ersten deutschen Raumfahrer

gn Neuenhaus. Vor einigen Tagen hat das Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Gleichzeitig fand eine Projektwoche an der Schule statt. Sie stand unter dem Motto „Europa entdecken“. Im Rahmen des Projektes „Von Europa in den Weltraum“ haben drei Schüler und ihr Lehrer Stefan Henschke die Gelegenheit genutzt, den ersten Deutschen im All, Siegmund Jähn, in seiner Heimatstadt Strausberg bei Berlin zu besuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-schueler-besuchen-ersten-deutschen-raumfahrer-210562.html