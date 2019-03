Empfehlung - Neuenhauser schnüren Drei-Millionen-Paket

Neuenhaus Ohne Neuverschuldung geht es nicht: Die Stadt Neuenhaus nimmt in diesem Jahr große Projekte in Angriff und steigert ihre Nettoneuverschuldung um knapp 300.000 Euro. Die Industriestraße, die sich durch das Veldhauser Gewerbegebiet schlängelt, soll noch in diesem Jahr erneuert werden. Hierzu hat die Stadt rund 1,2 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Auch für 2020 ist eine Investition in dieser Millionenhöhe vorgesehen. „Die Maßnahme ist dringend notwendig“, sagte CDU-Sprecher Hermann Gosink. Die Stadt stecke an dieser Stelle Geld in ihre harten Standortfaktoren, namentlich Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-schnueren-drei-millionen-paket-285269.html