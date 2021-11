Neuenhauser „Pflege-WG“ erweist sich als Erfolgskonzept

Trafen sich für die offizielle Eröffnung der „Wohngemeinschaft am Neumarkt“ in Neuenhaus: (hintere Reihe, von links) Gerrit-Jan Zwafink (SPD-Fraktion Stadt Neuenhaus), Torben Schröder (DKB Oldenburg), Günter Oldekamp (Stadtdirektor Neuenhaus) sowie (vordere Reihe, von links) Paul Mokry (Bürgermeister Gemeinde Neuenhaus), die Brüder Paul, Rudi und Bruno Zwick (alle Geschäftsführer der SWG Selbstbestimmtes Wohnen in Gemeinschaft GmbH), Gabriele Jahnke (Jahnke Pflegedienst) und Elisabeth Holthuis (CDU-Fraktion Stadt Neuenhaus). Foto: Vennemann