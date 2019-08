Empfehlung - Neuenhauser Gemeinde zeigt Ausstellung zur Zwangsarbeiti

Neuenhaus Die Wanderausstellung über Zwangsarbeit in der katholischen Kirche gibt es nunmehr schon seit 2006. Im Emsland, in Meppen und in Lingen, hat sie schon halt gemacht. Jetzt kommt sie in die Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-gemeinde-zeigt-ausstellung-zur-zwangsarbeiti-315845.html