Neuenhauser Feuerwehr beseitigt Nachwehen des Unwetters

gn Neuenhaus. Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Neuenhaus am frühen Montagmorgen, um 06.45 Uhr ausrücken. Vermutlich durch die Unwetter am Vortag war an der Scholtenstiege ein kleiner Baum umgefallen und lag teilweise auf der Fahrbahn. Ein Fahrzeug der Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzkräften aus. Weil der Baum per Hand nicht zur Seite gelegt werden konnte, setzten die Blauröcke die Bügelsäge an. Drei Schnitte reichten aus, um das Hindernis zu beseitigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-feuerwehr-beseitigt-nachwehen-des-unwetters-235956.html