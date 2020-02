Empfehlung - Neuenhauser Bücherei sammelt alte Handys und Smartphones

Neuenhaus Mit ausgedienten Handys und Smartphones kann man nun noch etwas Gutes tun: In der Samtgemeindebücherei Neuenhaus werden sie gesammelt und dann an den NABU Grafschaft Bentheimer weitergegeben. Der leitet die Geräte wiederum an den Projektpartner Telefonica weiter. In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen GmbH AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) werden die Handys geprüft. „Sofern möglich, erfolgen Wiederaufbereitung und Wiederverkauf in Europa. Ist eine Reparatur nicht möglich, werden die enthaltenen Rohstoffe recycelt“, erläutern die Organisatoren der Aktion bei der Bücherei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhauser-buecherei-sammelt-alte-handys-und-smartphones-342538.html