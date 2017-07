Neuenhauser Arbeitskreis geht unbekanntem NS-Opfer nach

Der Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ hat herausgefunden, dass ein weiterer Neuenhauser, Samuel Süskind, 1942 ins KZ deportiert wurde. An sein und das Schicksal der anderen Juden aus der Stadt wird bei einer Veranstaltung am 29. Juli gedacht.