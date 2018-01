Empfehlung - Neuenhaus will an attraktivem Stadtbild arbeiten

Neuenhaus. Jüngstes Beispiel in der Stadtentwicklung ist das Haus an der Einmündung der Prinzenstraße in die Hauptstraße. Hier hat früher die „Kleine Kneipe“ von Wilhelm Börgeling Gäste empfangen. Jetzt hat die vom Landkreis und von der Stadt Neuenhaus getragene Grundstücksgesellschaft GEG das leer stehende Gebäude gekauft. Inzwischen gibt es zwar noch keine konkreten Planungen, aber erste Ideen, was an dieser Stelle entstehen könnte: Einige Wohnungen und ein kleiner Eckladen. Nachgedacht wird im Rathaus derzeit über ein Investorenmodell.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-will-an-attraktivem-stadtbild-arbeiten-220701.html