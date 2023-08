© Hille, Henrik

Am 26. und 27. August geht es in Neuenhaus wieder rund: Das Stadtfest hat sich als feste Größe im Grafschafter Veranstaltungskalender etabliert und zieht alljährlich große und kleine Besucher mit einem bunten Programm, das Abwechslung, Spaß und beste Unterhaltung verspricht, in die Dinkelstadt. Archivfoto: Hille