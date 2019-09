Empfehlung - Neuenhaus steht vor großer Festwoche

Neuenhaus Die Feierlichkeiten zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Neuenhaus steuern auf ihren Höhepunkt zu. In der kommenden Woche beginnt ein großes Festprogramm, das möglichst alle Schichten der Bevölkerung erreichen soll. Auf dem Neumarkt, der als Festplatz dient, wird bereits ein großes Zelt errichtet. Auch optisch hat sich die Dinkelstadt ein Festkleid angelegt. Schon seit einigen Tagen zieren Wimpel und Fähnchen in den Wappenfarben Rot und Gelb die Innenstadt. Und auch die Gemeinschaften, die zum Jubiläum an zehn Orten in Neuenhaus schmucke Festbögen aufstellen, haben in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. Am Bahnhof hängt bereits ein großes Banner, mit dem die „alte Bahnhofstraße“ gratuliert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-steht-vor-grosser-festwoche-319773.html