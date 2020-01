Empfehlung - Neuenhaus setzt den „Bau-Boom“ fort

Neuenhaus Nach langer Vorbereitung soll in diesem Frühjahr der Bau des neuen Sportzentrums an der Schulstraße in Neuenhaus beginnen. „Das Projekt wird einen großen Schritt für die Schul- und Vereinssportlandschaft in der Samtgemeinde bedeuten“, betonen Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp und Erster Samtgemeinderat Michael Kramer. Die Samtgemeinde ist in das Vorhaben eng eingebunden, die Federführung liegt allerdings beim Landkreis. Die Fünf-Feld-Sporthalle soll im Herbst 2021 eröffnen. Anschließend soll die alte Boussy-Sporthalle zwischen Gymnasium und Hallenbad abgerissen werden. „Diese Fläche wird dann im Wesentlichen für gymnasiale Zwecke zur Verfügung stehen“, berichtet Oldekamp. Er hofft aber auch auf eine Verbesserung der engen Parksituation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-setzt-den-bau-boom-fort-342381.html