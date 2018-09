Empfehlung - Neuenhaus: Rettungskräfte kommen zum Notfallpunkt

Neuenhaus Bei einem medizinischen Notfall ist schnelle Hilfe gefragt. Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei, dass die Retter den Einsatzort rasch finden. Doch gerade bei Radtouren oder Wanderungen kann die Nennung des genauen Standorts für nicht-ortskundige Ausflügler zur Herausforderung werden. In der Samtgemeinde Neuenhaus sollen nun die sogenannten Notfallpunkte für mehr Sicherheit sorgen. Jetzt wurde die letzte der insgesamt 59 Tafeln feierlich an der Schutzhütte am Mühlenkolk in Neuenhaus angebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-rettungskraefte-kommen-zum-notfallpunkt-249783.html