Empfehlung - Neuenhaus putzt sich zum Stadtjubiläum heraus

Neuenhaus Der kleine Pfad zwischen Dahlienweg und Fennhook in Veldhausen erfreut sich schon lange bei Radfahrern und „Gassigängern“ großer Beliebtheit. Fortan müssen die Nutzer allerdings nicht mehr über Sand schreiten: Eine Gruppe von Nachbarn hat am Samstagmorgen unter fachlicher Begleitung durch Jörg Stevens vom Bauhof das rund 50 Meter lange Wegstück gepflastert. Die Aktion bildete eines von rund 25 Projekten, welche die Bewohner der Stadt Neuenhaus an diesem Vormittag in Angriff genommen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-putzt-sich-zum-stadtjubilaeum-heraus-291071.html