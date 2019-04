Empfehlung - Neuenhaus putzt sich fürs Jubiläum heraus

Neuenhaus Die Stadt Neuenhaus feiert in diesem Jahr ihren 650. Geburtstag und will sich zu diesem Jubiläum von ihrer besten Seiten zeigen. Aus diesem Grund packen am Sonnabend, 6. April, mehr als 200 Neuenhauser kräftig mit an und bringen die Stadt und auch die umliegenden Ortsteile auf Hochglanz. Die Aktion „Neuenhaus putzt sich heraus“ markiert den Start ins Jubiläumsjahr, das mit einer Festwoche im September seinen Höhepunkt findet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-putzt-sich-fuers-jubilaeum-heraus-290403.html