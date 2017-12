Empfehlung - Neuenhaus packt 200 Weihnachtstüten für arme Kinder

Neuenhaus. Eine wohltätige Tradition geht in Neuenhaus in die nächste Runde: Bereits zum siebten Mal hat ein Bündnis aus Ehrenamtlichen bunte Weihnachtstüten für Kinder aus bedürftigen Familien gepackt. Die Tüten werden im Brotkorb Neuenhaus während der regulären Ausgabezeiten an die Kinder der dort registrierten Familien verteilt. In diesem Jahr konnten die engagierten Helfer sogar einen Rekord aufstellen: Ganze 200 Tüten haben sie vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-packt-200-weihnachtstueten-fuer-arme-kinder-218233.html