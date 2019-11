Empfehlung - Neuenhaus: Kunst im Wechselspiel von Licht und Raum

Neuenhaus „Neuenhaus leuchtete“ hieß es am Sonntag frei nach Thomas Mann nach der Ausstellungseröffnung, zu der Gudrun Thiessen-Schneider („GTS“), die langjährige künstlerische Leiterin des Kunstvereins Grafschaft Bentheim, viele Freunde und Gäste der zeitgenössischen Kunst und des Kunstvereins begrüßt hatte. Das war in 25 Jahren das 122. und zugleich das letzte Mal. Und weil „GTS“ wohl schon geahnt haben mochte, dass sich darüber ein Hauch von Wehmut und Abschiedsschmerz legen würde, zumal am Beginn der dunklen Jahreszeit, hatte sie sich gewünscht, dass diese letzte Ausstellung mit Licht und mit Leuchten zu tun haben sollte. Und gut vernetzt, wie sie es immer in der zeitgenössischen Kunstszene gewesen ist (und zum Wohle der Grafschafter Kunstfreunde hoffentlich auch weiter bleiben wird), war es ihr ein Leichtes, dafür die richtige Künstlerin zu finden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-kunst-im-wechselspiel-von-licht-und-raum-327524.html