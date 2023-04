© Masselink, Rolf

Gedenkveranstaltung in Neuenhaus zum 78. Todestag von Oberst Wilhelm Steahle, Widerständler gegen das NS-Regime. Stadtdirektor Günter Oldekamp (am Mikrofon) appelliert im Beisein von Bürgermeister Paul Mokry an alle Bürger, eine „beständige und nachhaltige Erinnerungskultur zu pflegen“. Foto: Masselink