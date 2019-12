Empfehlung - Neuenhaus bekommt eine „Pflege-WG“

Neuenhaus Auf dem länglichen Grundstück zwischen Neumarkt und Hauptstraße in Neuenhaus sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Entstehen wird dort ein Angebot, das in der Grafschaft bislang einmalig ist: eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Pflegebedarf. Zusätzlich wird eine Tagespflegeeinrichtung in das Gebäude ziehen. Am Freitag haben die Initiatoren des Projekts gemeinsam mit Vertretern der zuständigen Baufirma sowie von Stadt und Samtgemeinde den symbolischen ersten Spatenstich getätigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neuenhaus-bekommt-eine-pflege-wg-335140.html