Empfehlung - Neue Baugrundstücke auf Brömmels Kamp in Neuenhaus

Neuenhaus. In Neuenhaus gibt es immer noch eine große Nachfrage nach Bauplätzen. Das betonten Stadtdirektor Günter Oldekamp und sein Stellvertreter Michael Kramer gegenüber den GN. Und das Angebot ist knapp. Daher haben Rat und Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Grundstücksgesellschaft die Planungen für eine Erweiterung der Siedlung Brömmels Kamp vorangetrieben. Zuletzt hat der Planungsausschuss der Stadt während seiner jüngsten Sitzung vor einigen Tagen eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Die Bebauung in der Erweiterungsfläche kann voraussichtlich im Herbst des kommenden Jahres starten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neue-baugrundstuecke-auf-broemmels-kamp-in-neuenhaus-213922.html