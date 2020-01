Empfehlung - Nachtwächter führen Neuenhaus ins neue Jahr

Neuenhaus Eigentlich ist an Silvester in Neuenhaus alles wie immer. Um Punkt 20 Uhr setzen sich die beiden Nachtwächter Ludwig Ramaker und Matthias Wemker auf der Hauptstraße in Höhe des früheren Uelser Tores in Bewegung. Sie stehen an der Spitze des Wachtumzugs, der traditionell am letzten Abend des Jahres durch die Stadt führt und dem sich auch dieses Mal rund 300 Bürger anschließen. Und doch stimmt etwas nicht. Die Geräuschkulisse ist anders als sonst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/nachtwaechter-fuehren-neuenhaus-ins-neue-jahr-337394.html