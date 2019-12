Empfehlung - Nachruf auf Heinrich Kuiper: „Die Lyrik ist meine Welt“

Neuenhaus Zu seinem 83. Geburtstag am 27. Mai 2020 wollte ihm der Heimatverein Grafschaft Bentheim ein ganz besonderes Geschenk machen: An diesem Tag soll ein Buch über das Leben und Wirken von Heinrich Kuiper erscheinen, einer der markantesten Stimmen der Grafschafter Heimatdichtung der vergangenen 50 Jahre. Heinrich Kuiper fühlte sich geehrt, dass ihm im hohen Alter eine solche Anerkennung zuteilwerden sollte. Die Veröffentlichung des Werkes erlebt hat der Grasdorfer nicht mehr. Er starb in der Nacht auf den 27. Dezember 2019 nach kurzer Krankheit in der Euregio-Klinik in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/nachruf-auf-heinrich-kuiper-die-lyrik-ist-meine-welt-337166.html