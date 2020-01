Empfehlung - Das ist der Grund für den Stromausfall in Veldhausen

Veldhausen Am Samstagabend mussten die Einwohner in Veldhausen rund eine Stunde lang ohne elektrisches Licht auskommen, auch der Ort Esche war zum Teil von dem Stromausfall betroffen. Der Strom wurde umgeschaltet, aber die Reparaturarbeiten der Firma Westnetz dauern noch bis morgen an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/nach-stromausfall-in-veldhausen-kabelfehler-wird-repariert-341820.html