Nach Gerüchten: Polizeistation Neuenhaus bleibt bestehen

Neuenhaus Die beiden Polizisten Horst Steenken und Jonas Philipps verlassen zum 1. Oktober die Polizeistation in Neuenhaus und widmen sich neuen Aufgaben innerhalb der Polizei. Das war seit Längerem bekannt. „Nicht wahr ist allerdings, dass die Station nach dem Wechsel der beiden geschlossen wird“, berichtet Polizeipressesprecherin Inga Graber. Genau dieses Gerücht machte in Neuenhaus in den vergangenen Tagen die Runde. So manch ein Bürger sorgte sich bereits um die Sicherheit im Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/nach-geruechten-polizeistation-neuenhaus-bleibt-bestehen-257390.html