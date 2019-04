Nach Brand in Torfwerk: Feuerwehr Sonntagmorgen abgerückt

Nach dem Brand in einem Georgsdorfer Torfwerk am Samstag ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr abgerückt. Die Löscharbeiten dauerten bis 21 Uhr am Samstagabend an. Jetzt ermittelt die Polizei.