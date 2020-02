Empfehlung - NABU: Geltendes Naturschutzrecht ist einzuhalten

Georgsdorf Vehement widerspricht der Naturschutzbund (NABU) angeblichen Unterstellungen in dem am 8. Februar in den Grafschafter Nachrichten erschienenen Artikel „Beim Ausbau der Windenergie mutiger sein“, wonach der NABU grundsätzlich gegen neue Windparks sei und die Argumente gegen den Windpark Georgsdorf nur vorgeschoben seien. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Gerhard Busmann, erster Vorsitzender der NABU Kreisgruppe. „Schon aus Gründen des Klimaschutzes ist der NABU grundsätzlich für den Ausbau der Windkraft.“ Beleg dafür seien die zahlreichen Windparks in der Grafschaft wie beispielsweise bei Hohenkörben, Emlichheim, Esche, Ohne, Wilsum/Gölenkamp und Wietmarschen, die alle vom NABU mitgetragen wurden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/nabu-geltendes-naturschutzrecht-ist-einzuhalten-343822.html