Mutter und Sohn bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Veldhausen Die 37-Jährige war gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn gegen 18.30 Uhr in ihrem Mercedes auf der Lingener Straße in Richtung Ortseingang Veldhausen unterwegs. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen, 18 und 19 Jahre alt, auf der Schorffeldstraße unterwegs und wollte von dort aus nach links auf die Lingener Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mercedes der 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes kam auf einem Feld zum Stillstand und fuhr auf dem Weg dorthin zwei Schilder um. Mutter und Sohn verletzten sich leicht und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Fahrerin und Beifahrerin des BMW wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden.