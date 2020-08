Musikschule Niedergrafschaft bietet Kindertanzgruppe an

Neuenhaus In den Kindertanzgruppen der Musikschule Niedergrafschaft sind zum neuen Schuljahr einige Plätze frei geworden. Das Angebot unter der Leitung von Tanzpädagogin Gisela Dembinski-Stephan richtet sich an Kinder ab dem fünften bis zum etwa zwölften Lebensjahr. Der Unterricht findet mittwochs von 14.30 bis 15.15 Uhr für Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren und von 15.20 bis 16.05 Uhr für ältere Kinder jeweils im großen neuen Tanzraum in der Musikschule in Neuenhaus, Oelweg 26, statt. Die Teilnahmegebühren betragen 25 Euro im Monat. Anmeldungen sind erforderlich beim Sekretariat der Musikschule Niedergrafschaft unter Telefon 05942 575 oder per E-Mail an kontakt@musikschule-niedergrafschaft.de.

„Kinder wollen gerne tanzen, wenn ein passendes Angebot zur Verfügung steht. Und das Positive daran ist: Tanzen lernen macht nicht nur Spaß, sondern es kommt auch dem natürlichen Drang der Kinder zur Bewegung und somit einer gesunden Entwicklung entgegen“, heißt es aus der Musikschule.