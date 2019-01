Empfehlung - Motorsägen fällen Pappelreihe am Dinkelufer in Lage

Lage Von der Pappelreihe entlang des Dinkelufers zwischen Momanns Brücke und dem Wehr „War“ werden sich die Bewohner in Lage trennen müssen. Geplant ist, die rund 50 Bäume zu fällen. Der Grund: Die Bäume gelten als morsch und in schlechtem Zustand. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hatte sich bereits im vergangenen Jahr an die Samtgemeinde Neuenhaus gewandt, mit dem Hinweis auf das zunehmende Totholz im Fluss. Auch der Angelverein in Lage, der am Ufer seine Ruten auswirft, hat sich bei der Gemeinde beschwert über das Totholz an der Böschung und im Wasser. Der NLWKN sowie der Angelverein appellieren an die Gemeinde, die Bäume abzunehmen. Die Pappeln wachsen auf öffentlichem Grund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/motorsaegen-faellen-pappelreihe-am-dinkelufer-in-lage-274617.html