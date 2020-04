/ Lesedauer: ca. 1min Motorradfahrerin bei Unfall in Osterwald schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am frühen Freitagabend auf der Lingener Straße in Osterwald von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.