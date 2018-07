Empfehlung - Moor in Füchtenfeld brennt: Fünf Wehren im Einsatz

Füchtenfeld Eine Fläche von circa 50 mal 500 Metern ist am Montagmittag in Füchtenfeld in Brand geraten. Gleich fünf Feuerwehren – aus Wietmarschen, Geeste, Lohne, Schwartenpohl und Twist – rückten zu dem Brand aus. Durch die extreme Trockenheit drohten sich die Flammen auf der Moorfläche schnell auszubreiten. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle.