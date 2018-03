Empfehlung - Mit „Moin“ zum Training: Der Fußball als Brückenbauer

Neuenhaus. Egal ob Syrer, Afghane, Iraker oder Somalier: Als vor dem abendlichen Fußballtraining die Spieler verschiedener Nationen am Borussia-Sportgelände in Neuenhaus eintreffen, begrüßen sie sich allesamt mit seinem schneidigen „Moin“, ehe es zum Umziehen in die Kabine geht. Zweimal pro Woche trainiert die dritte Mannschaft des Vereins, die weitestgehend aus Zuwanderern besteht. Die meisten Spieler haben in ihren Heimatländern kaum Erfahrungen in puncto Mannschaftssport gesammelt, doch vom Ehrgeiz sind alle gepackt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/mit-moin-zum-training-der-fussball-als-brueckenbauer-229151.html