Empfehlung - Mit Kettensäge hölzernen Uhu geschnitzt

NeuenhausZum Werkzeug des gebürtigen Nordhorners Peter Bolle, der im Münsterland in Dülmen groß geworden ist, zählen 15 Motorkettensägen. Der Künstler kehrte 2018 in die Grafschaft Bentheim zurück und lebt mit seiner Partnerin in Emlichheim. Mit dem sogenannten „Stump-carving“, dem Schnitzen von Skulpturen aus Baumstümpfen, schafft Bolle bleibende Erinnerungen an frühere Bäume, die immer noch mit der Erde verwurzelt sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/mit-kettensaege-hoelzernen-uhu-geschnitzt-329607.html