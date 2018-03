Empfehlung - Millionenprojekt: Sportzentrum Neuenhaus wird gebaut

Neuenhaus. Die Samtgemeinde Neuenhaus beteiligt sich an einem vom Landkreis an der Schulstraße in Neuenhaus zu bauendem Sportzentrum. Entsprechende Beschlüsse haben die politischen Gremien von Samtgemeinde und Landkreis am Donnerstag gefasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/millionenprojekt-sportzentrum-neuenhaus-wird-gebaut-229593.html