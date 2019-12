Empfehlung - Middewinterhornbläser wandern durch Lage

Lage Nun erklingen sie wieder, die Middewinterhörner. Die Zeit vom ersten Advent bis zum Fest der Heiligen Drei Könige ist die hohe Zeit der Bläser mit den eigentümlichen Instrumenten. Dann sind sie regelmäßig in der Grafschaft und in den niederländischen Nachbargemeinden mit ihren Hörnern unterwegs. Gerne auch in Form von Sternwanderungen, bei denen die Männer – und auch einige Frauen – durch Landschaften und Orte marschieren, um unterwegs ihr Gerät erklingen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/middewinterhornblaeser-wandern-durch-lage-333057.html