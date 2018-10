Empfehlung - Middewinterhorn-Bläser suchen Nachwuchs

Neuenhaus Die Middewinterhornbläser Neuenhaus-Veldhausen bieten einen Anfängerkursus für Kinder ab etwa zehn Jahren und Erwachsene an. Der Kursus umfasst zwei Termine, jeweils sonnabends, 13. und 27. Oktober, um 17 Uhr, und findet im SSC-Vereinsheim am Goldammerweg in Grasdorf statt. Middewinterhörner zum Üben sind vorhanden. Weitere Infos und Anmeldungen bei Jürgen Jonker unter Telefon 05941 5872.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/middewinterhorn-blaeser-suchen-nachwuchs-260203.html