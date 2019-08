Empfehlung - Mehr Platz für Postpakete in Neuenhaus

Neuenhaus Von außen ähnelt der silber-graue Komplex an der Weidenstraße in Neuenhaus mit den post-gelben Lieferwagen einer modernen Industriehalle. Innen wirkt der neue Poststützpunkt mit seinen klassischen Zustellspinden und Holzregalen hingegen wie ein Anachronismus. Computerbildschirme und digitale Anzeigetafeln sucht man hier vergebens. Stattdessen hängen ausgedruckte Pläne und Routen für die 18 Verbundbezirke an den Spindwänden. Können Briefe maschinell nicht sortiert werden, passiert das hier schlicht von Hand.