Empfehlung - Mehr als 62 Jahre an der Orgel

gn Veldhausen. Die altreformierte Kirchengemeinde Veldhausen hat ihren langjährigen Organisten Hermann Assink in den „Ruhestand“ verabschiedet. Mehr als 62 Jahre hat er der Gemeinde an Sonn- und Feiertagen sowie bei vielen anderen Gelegenheiten wie Beerdigungen und Trauungen zur Verfügung gestanden. Hermann Assink, der morgen seinen 78. Geburtstag feiert, hat auch in vielen anderen Kirchen die Gottesdienste an der Orgel begleitet. So war er bei den Reformierten in Georgsdorf und Veldhausen sowie bei den Lutheranern in Füchtenfeld im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/mehr-als-62-jahre-an-der-orgel-220913.html