Empfehlung - Matineen-Reihe startet am Sonntag

Neuenhaus Ausführende sind der hierzulande wohlbekannte Klaviervirtuose Ivo Boytchev und die junge Geigerin Dora Raykova, beide aus Enschede. Nach seinem Studium am staatlichen Konservatorium in Sofia in Bulgarien startete Ivo Boytchev auf Empfehlung der weltberühmten Pianistin Martha Argerich und gefördert von internationalen Stipendien und Auszeichnungen in eine erfolgreiche Laufbahn als Konzertpianist und als Dozent für sein Instrument. Heute ist er neben seinen Konzert-Auftritten als Dirigent und Pianist des Euregio-Opernchores tätig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/matineen-reihe-startet-am-sonntag-277927.html