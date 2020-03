Empfehlung - Lucas Odahara zeigt Ausstellung im Kunstverein in Neuenhaus

Neuenhaus Mit der Ausstellung „Read before the fire“ des brasilianischen Künstlers Lucas Odahara gibt Elmas Senol ihr Debüt als neue künstlerische Leiterin des Kunstvereins Grafschaft Bentheim in Neuenhaus. Odahara hat seine Wurzeln in Brasilien, absolvierte sein Studium aber in Deutschland. Der 30-Jährige, der heute in Berlin lebt, beschäftigt sich in seiner Ausstellung mit Fragen zur Kommunikation, zur Individualität und zum Verlust. Schrift und Sprache sind für ihn die essenzielle Grundlage des Miteinanders, vor allem in Zeiten unwiederbringlicher Verluste. Fünf Werke, verwirklicht durch verschiedenen Materialien, erzählen Geschichten von Verlust, Menschenrechten, Identität und Gesellschaft, ästhetisch formuliert durch Schrift und Sprache.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/lucas-odahara-zeigt-ausstellung-im-kunstverein-in-neuenhaus-346522.html