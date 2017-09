Lise-Meitner-Gymnasium startet in große Festwoche

Das Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus feiert in der kommenden Woche sein 50-jähriges Bestehen. Geplant sind vielfältige Aktionen. Zu den Höhepunkten gehören am Freitag ein Festakt sowie am Sonnabend eine Party, zu der auch alle Ehemaligen eingeladen sind.