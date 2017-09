Empfehlung - Lise-Meitner-Gymnasium – eine Schule mit offener Tür

Neuenhaus. Als Fenni Brink-Straukamp zum ersten Mal das Lehrerzimmer des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus betrat, war sie erstaunt: Gab es dort etwa keine Tür? Schnell verstand sie: Die Tür ist für Schüler immer offen! Seit zwei Jahren leitet die Pädagogin die Schule und sieht diese kleine Geschichte als Sinnbild für die Zugewandtheit der Lehrer, für das gelebte Verständnis von Lehren und Lernen. Davon berichtete sie am Freitag den zahlreichen Gästen, die sich in der Aula anlässlich der Feier zum 50. Schuljubiläum eingefunden hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/lise-meitner-gymnasium-eine-schule-mit-offener-tuer-208442.html