Empfehlung - Linde zum 650-jährigen Stadtjubiläum gepflanzt

Neuenhaus „Wir freuen uns darüber, dass die Festlichkeiten so gut angenommen worden sind. Da es bei den Menschen viele bleibende Erinnerungen gibt, wollen wir vonseiten der Stadt Neuenhaus auch etwas Bleibendes schaffen. Daher pflanzen wir als dauerhafte Erinnerung an das Stadtjubiläum im Umfeld des Alten Rathauses diese schöne Linde“, so Oldekamp, der wie Mokry wünschte: „Dieser Baum soll wachsen und gedeihen. Er soll symbolisch an das Jubiläum ,650 Jahre Stadt Neuenhaus‘ erinnern.“ Auf einem Schild neben dem Baum steht aus dem Gedicht „Der Lindenbaum“ von Wilhelm Müller: „Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findst du deine Ruh!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/linde-zum-650-jaehrigen-stadtjubilaeum-gepflanzt-332973.html