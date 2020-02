/ Lesedauer: ca. 2min Letzte Sonntagsmatinee in Neuenhaus bietet Jazz

Die Sonntagsmatineen in Neuenhaus gehen in die vierte und letzte Runde. Zum Schluss gibt es Jazz in vollen Zügen. Die Formation „Sounds like a Trio“ präsentiert am 1. März ab 11.15 Uhr im Alten Rathaus ein Programm unter dem Motto „Feel Free“.