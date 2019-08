Empfehlung - Laura Wystrach leitet Neuenhauser „Gleis 1“ in Zukunft

Neuenhaus Es ist der geeignete Zeitpunkt für einen „Führungswechsel“ im Kultur- und Jugendzentrum „Gleis 1“, findet dessen früherer Leiter Rüdiger Eilts. Das „Gleis 1“ bekommt ein neues Haus, einen neuen Namen, ein neues Konzept – und nun auch ein neues Gesicht: Die 27-jährige Itterbeckerin Laura Wystrach sitzt beim Pressetermin im Rathaus neben Eilts. Seit Monatsbeginn tritt sie in seine Fußstapfen als neue Leiterin der Jugend- und Kultureinrichtung an der Lager Straße – sowie als Leiterin des künftigen soziokulturellen Zentrums an der Prinzenstraße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/laura-wystrach-leitet-neuenhauser-gleis-1-in-zukunft-315638.html